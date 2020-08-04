В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 12 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит данные штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 4510 человек.

Днем ранее в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом.

Напомним, в конце июля глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижается.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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