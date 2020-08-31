Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко

Латвия запретила въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, в том числе президенту республики Александру Лукашенко. Также белорусскому президенту запрещен въезд в Эстонию сроком на пять лет.

«Латвия запрещает въезд 30 белорусским гражданам, включая Александра Лукашенко. Они ответственны за мошенничество на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Белоруссии, мы поддерживаем независимую и демократическую Белоруссию и ее граждан», – написал глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в Twitter.



В МИД Латвии добавили, запрет на въезд в страну распространяется также на сотрудников администрации Лукашенко и управления по делам президента.



Кроме того, Эстония также запретила въезд Лукашенко и ряду белорусских чиновников сроком на пять лет.

В МИД Эстонии пояснили, что эти люди «играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Белоруссии и в применении насилия против мирных демонстрантов».



«Пятилетний запрет на въезд в Эстонскую Республику (действует с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года) будет наложен на Александра Лукашенко, министра внутренних дел Белоруссии, министра юстиции и генерального прокурора, должностных лиц администрации президента, членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии и правоохранительных органов», – передает РИА «Новости» сообщение эстонского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 19 августа МИД Литвы внес 32 человека, включая Лукашенко, в список невъездных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это решение Литвы, заявила, что белорусские власти получили «железобетонный аргумент», который подтверждает «участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии».