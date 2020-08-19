Захарова оценила решение Литвы запретить въезд Лукашенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Литвы запретить въезд в страну президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Браво!» – заявила Захарова в Facebook, подчеркнув, что белорусские власти получили «железобетонный аргумент», который подтверждает «участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии».

Напомним, МИД Литвы внес 32 человека, включая Лукашенко, в список невъездных.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

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