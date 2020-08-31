В Германии назвали «позором» митинг националистов в Берлине

«Даже небольшой митинг националистов – это позор. Такое нельзя допускать в Берлине, учитывая опыт страны», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя многотысячные акции протеста в Берлине, в ходе которых несколько десятков националистов устроили беспорядки у Бундестага.

«Я бы не стал преувеличивать масштабы произошедшего у Бундестага до такой степени, как это подается в некоторых СМИ. Штурма, конечно, не было, но несколько десятков националистов устроили беспорядки, пытаясь заявить о себе и продемонстрировать свою значимость», – сказал немецкий политолог Александр Рар.

«Но для Германии даже небольшой митинг националистов – это позор. Такое нельзя допускать в Берлине, учитывая опыт страны. Но и запретить демонстрации в принципе, приравняв мирных протестующих, выступающих против антикоронавирусных ограничений, к правым радикалам – тоже не правильно. Это лишь усилит протесты», – добавил эксперт.

«Немцы привыкли жить в свободном демократическом государстве, и с трудом принимают ограничения, связанные с пандемией. Страх перед коронавирусом постепенно сходит на нет и жители Германии начинают подозревать правительство в том, ограничения связаны с какими-то другими причинами, помимо коронавируса», – констатировал политолог.

По его словам, в другом столкновении полиции и демонстрантов – на улице Унтер-ден-Линден, где расположены американское и российское посольства – люди выдвигали самые разные требования: от прекращения войн в мире, до лозунгов в поддержку политики России и Владимира Путина.

«Последнее сильно резало глаз немецким журналистам и политикам. Было много арестов, но не из-за лозунгов, а в наказание за нарушение демонстрантами масочного режима и несоблюдения ими социальной дистанции. При этом ни о каких революционных настроениях, как это происходит в Белоруссии, в Берлине речи не идет», – добавил эксперт.

«После всех этих выступлений власти Германии занервничали. В правительстве есть понимание, что интенсивность протестов будут расти. Из высоких кабинетов звучат призывы к гражданам не поддерживать правые лозунги. Но после коронавируса социально-экономический кризис набирает обороты, люди чувствуют это и выходят на улицы. Причем не только в Германии, но и во всей Европе. Думаю, в ближайшие месяцы эта тенденция будет нарастать», – заключил Рар.

Ранее берлинский сенатор Андреас Гайзель заявил, что штурм бундестага протестующими в субботу едва не состоялся из-за того, что часть дежурившей возле парламента полиции была перемещена к зданию посольства России в Германии на улице Унтер-ден-Линден, где произошли массовые акции неповиновения.

«Исходили из того, что парламент, естественно, должен быть защищен. Но на улице Унтер-ден-Линден, почти перед российским посольством, были насильственные действия, там кидали бутылки и камни, были раненые, задержано более 200 человек – там было необходимо полицейское подкрепление, и произошла переброска сил. Это длилось несколько минут. Это еще нуждается в оценке», – передает РИА «Новости» слова Гайзеля.

В субботу и воскресенье в Берлине прошли многочисленные акции протеста, организованные противниками ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В ходе протестов возле здания германского бундестага толпа прорвала металлические ограждения и заняла центральную лестницу, ведущую к подъездам. На видео, которое было распространено немецкими телеканалами, видно, как возле стеклянных дверей подъезда находятся всего трое полицейских, которые пытаются не допустить толпу внутрь. На них не было шлемов. Дополнительные силы правоохранителей затем оттеснили манифестантов от подъезда парламента.

Добавим, что в демонстрациях приняли участие 38 тыс. человек. Кроме того, участники протеста вступили в столкновение с полицией у российского посольства и забросали правоохранителей камнями.