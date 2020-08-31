В Берлине объяснили едва не начавшийся штурм бундестага переброской полиции к посольству России

Штурм бундестага протестующими в субботу едва не состоялся из-за того, что часть дежурившей возле парламента полиции была перемещена к зданию посольства России в Германии на улице Унтер-ден-Линден, где произошли массовые акции неповиновения, заявил сенатор Берлина по вопросам внутренней политики Андреас Гайзель.

«Исходили из того, что парламент, естественно, должен быть защищен. Но на улице Унтер-ден-Линден, почти перед российским посольством, были насильственные действия, там кидали бутылки и камни, были раненые, задержано более 200 человек – там было необходимо полицейское подкрепление, и произошла переброска сил. Это длилось несколько минут. Это еще нуждается в оценке», – передает РИА «Новости» слова Гайзеля.

В субботу и воскресенье в Берлине прошли многочисленные акции протеста, организованные противниками ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В ходе протестов возле здания германского бундестага толпа прорвала металлические ограждения и заняла центральную лестницу, ведущую к подъездам. На видео, которое было распространено немецкими телеканалами, видно, как возле стеклянных дверей подъезда находятся всего трое полицейских, которые пытаются не допустить толпу внутрь. На них не было шлемов. Дополнительные силы правоохранителей затем оттеснили манифестантов от подъезда парламента.



Трое полицейских, удержавших толпу от прорыва в бундестаг, встретятся с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в понедельник, заявили в полиции Берлина.



«Это постыдные картины, без вопросов. Вскоре после этого, несколько минут спустя, дополнительные силы (возле входа в бундестаг) были на месте. Но над этим необходимо работать, конечно, в том числе в будущем. Это не должно повториться», – добавил сенатор Берлина.

Напомним, в Берлине в субботу прошла акция протеста против проводимой властями Германии политики борьбы с пандемией коронавируса. По данным полиции, в демонстрации приняли участие 38 тыс. человек. Участники протеста вступили в столкновение с полицией у российского посольства и забросали правоохранителей камнями.