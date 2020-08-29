Протестующие в Берлине забросали полицию камнями возле посольства России

Участники субботних протестных акций против коронавирусных ограничений в Берлине вступили в столкновение с полицией у российского посольства.

Действия протестующих не были направлены на посольство России и лишены политических мотивов, считает представительница полиции Берлина, передает РИА «Новости».



«На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в две тысячи человек, из которой в полицию бросали бутылки и камни. Два человека задержаны», – сообщила она.

Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, акцию протеста организовало штутгартское движение Querdenken 711, критикующее политику властей по борьбе с коронавирусом.