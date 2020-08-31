Кремль анонсировал участие Путина 1 сентября во всероссийском открытом уроке по видеосвязи

Президент Владимир Путин 1 сентября примет участие во всероссийском открытом уроке по видеосвязи, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Безусловно. Президент примет участие во всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции, большое мероприятие, в полдень оно начнется», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, в каких мероприятиях, приуроченных к 1 сентября, примет участие президент.

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