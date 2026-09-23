Путин высоко оценил прошедший в Екатеринбурге фестиваль молодежи

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства поделился впечатлениями на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости». Встреча проходила в формате видеоконференции. «Хорошее, большое и важное мероприятие», – сказал Путин.

Международный фестиваль молодежи проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный Международный фестиваль молодежи собрал в Екатеринбурге десять тысяч участников из 191 страны мира.

Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на торжественной церемонии закрытия этого мероприятия.



