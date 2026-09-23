Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.16 комментариев
Путин высоко оценил прошедший в Екатеринбурге фестиваль молодежи
Президент России Владимир Путин позитивно высказался о результатах прошедшего в Екатеринбурге фестиваля молодежи.
Глава государства поделился впечатлениями на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости». Встреча проходила в формате видеоконференции. «Хорошее, большое и важное мероприятие», – сказал Путин.
Международный фестиваль молодежи проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабный Международный фестиваль молодежи собрал в Екатеринбурге десять тысяч участников из 191 страны мира.
Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на торжественной церемонии закрытия этого мероприятия.