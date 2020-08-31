Трамп сократил отставание от Байдена по популярности Стрелковая ассоциация США выступила против Байдена 31 августа 2020, 04:59 Текст: Антон Антонов

В случае победы Джо Байдена на выборах президента США под угрозой окажется право на ношение оружия, заявила Национальная стрелковая ассоциация США. Ассоциации заявила, что он «уничтожит вторую поправку» к конституции США, в результате чего «Америка станет неузнаваемой». Байден выступал против Стрелковой ассоциации, он представил план, который включает запрет на владение боевым огнестрельным оружием, передает РИА «Новости». Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях