Эсминец ВМС США Porter ушел из Черного моря

Ракетный эсминец ВМС США Porter начал переход из Черного моря в Средиземное после завершения украинско-американских учений Sea Breeze-2020, сообщила пресс-служба американского флота.

«Моя команда и я всегда ценим возможность взаимодействия и совместных тренировок с нашими союзниками и партнерами в регионе Черного моря. То время, что мы провели здесь, чрезвычайно важно для выстраивания прочных отношений и развития координации», – цитирует ТАСС капитана корабля командора Крэга Трента.

Ранее сообщалось, что российские корабли Черноморского флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по целям в акватории Черного моря на фоне военно-морских учений НАТО Sea Breeze-2020.

Украинско-американские учения Sea Breeze-2020 прошли в акватории Черного моря с 20 по 27 июля. К участию были привлечены около 2 тыс. человек из девяти стран.

В Национальном центре управления обороной России подчеркнули, что силы Черноморского флота контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze на случай возможных нештатных ситуаций.