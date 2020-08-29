Путин потребовал гибко подходить к организации обучения в условиях COVID-19

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29 августа, суббота  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Лукашенко ударит санкциями по странам ЕС и Украине

Санкции Лукашенко лишат порт Клайпеды грузов, а Литву трети доходов бюджета Андрей Александров/РИА Новости
Глава Белоруссии заявил, что не намерен терпеть санкции от Литвы, Польши и Украины. Александр Лукашенко готов нанести ответный удар по экономикам этих стран. Рычаги давления у Минска действительно имеются. Как именно Белоруссия может ударить по Литве, Польше и Украине и что получит от этого Россия? Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок - скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Кому в Белоруссии начал мешать русский язык

Будет ли белорусский язык навязываться тем, для кого он не является родным? Наталия Федосенко/ТАСС
В Белоруссии впервые за долгие годы прозвучал призыв лишить русский язык статуса государственного. Почему постсоветские страны настолько ненавидят русский язык, как это соотносится с их стремлением «войти в европейскую семью» – и перед каким выбором в связи с этим в итоге стоят и Александр Лукашенко, и Белоруссия? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Коронавирус показал, что города действительно не резиновые

Аркадий Комаров, предприниматель
Политика развития крупных агломераций терпит крах на фоне не самой страшной эпидемии. Мы можем наблюдать, что главными жертвами эпидемий стали крупные города и густонаселенные районы: Ухань, Нью-Йорк, Москва, Лондон. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Путин потребовал гибко подходить к организации обучения в условиях COVID-19

       29 августа 2020, 11:39
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Необходимо гибко подходить к организации очного учебного процесса в условиях коронавируса: если во избежание большого скопления людей есть возможность проводить некоторые занятия в онлайн-формате без ущерба для качества подготовки, этим можно воспользоваться, считает президент Владимир Путин.

    «Так что дети будут учиться очно, студенты – очно. Но и здесь, я думаю, справедливым является требование специалистов, которое заключается в том, что нужно подходить гибко к учебному процессу. Там, где, допустим, в высших учебных заведениях или в средних учебных заведениях, можно избегать большого скопления людей в одном месте, если можно проводить что-то онлайн, какие-то лекции и так далее без ущерба для качества подготовки, можно это сделать», – передает РИА «Новости» слова Путина в интервью телеканалу «Россия 1».

    Он уточнил, что можно вводить индивидуальные курсы занятий или проводить лабораторные занятия с небольшим количеством студентов, аспирантов и специалистов, если при этом нет большого риска. «То есть, нужно просто подходить творчески, в контакте с медиками это несложно сделать», – добавил президент.

    Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей.

    «Да, конечно. Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном. Еще раз повторяю, нужно сделать все, для того чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно», – сказал он, отвечая на вопрос, точно ли 1 сентября школьники и студенты идут в свои школы и учебные заведения.

    При этом Путин отметил, что носить маску иногда бывает и тяжело, особенно если речь идет о продолжительном времени.

    «Иногда это и тяжело. Для преподавателей это непросто. Мы должны это понять. Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через 10 минут нам стало бы уже не по себе», – сказал президент.

    «Нужно иметь это в виду и в отношении учителей. Все это понятно. Но там, где можно и насколько можно, все-таки нужно призывать людей к соблюдению тех требований, которые предъявляются санитарными врачами», – сказал Путин.

    В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что решение начать учебный год очно принято российскими властями исходя из больших знаний о вирусе, чем были ранее.  

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