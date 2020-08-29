В России подтвердили 4941 новый случай заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено 4941 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 985 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 4941 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1269 случаев (25,7%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 985 346 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 111 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 17025 человек.

Накануне, 28 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4829. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 112.

Карта заболеваемости коронавирусной инфекцией с подробностями по регионам и динамикой по дням - на сайте стопкоронавирус.рф