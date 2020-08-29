Верующие Черногории вышли на массовые протесты накануне дня тишины

Прихожане Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ) в пятницу вышли на массовые мирные молитвенные шествия в Подгорице и других крупных городах страны накануне дня тишины перед выборами в парламент, сообщил портал IN4S.

По данным портала, в Подгорице массовая акция верующих по улицам города началась после молебна в главном соборе страны – храме Воскресения Христова. Люди шли с историческими флагами Черногории – красно-сине-белыми триколорами – и скандировали: «Не отдадим святыни!», передает ТАСС.

Массовая акция прошла также во втором по величине городе страны – Никшиче. Там, по данным портала, на улицы вышли тысячи протестующих против притеснения православной церкви. Участники акции жгли фаеры и скандировали антиправительственные лозунги. Еще одна демонстрация прошла в пятницу в городе Плевля, где люди пронесли по улицам города триколор длиной 150 метров.

Напомним, правящий в Черногории режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины – добиться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви. РПЦ указала на единый замысел в действиях раскольников в Черногории и на Украине.

Кроме того, Черногория под руководством Мило Джукановича присоединилась к антироссийским санкциям, вступила в НАТО, обвинила Россию в организации попытки «госпереворота» в стране во время парламентских выборов 2016 года.

Комментируя сложившуюся в стране ситуацию, глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что временщики, осуществляющие в Черногории русофобскую политику, уйдут.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что происходящее в Черногории сильно напоминает историю с хрестоматийным томосом, но только внешне. В целом ситуация гораздо хуже.