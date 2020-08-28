Британец признался в непредумышленном убийстве 39 вьетнамских мигрантов

В ходе судебных слушаний Ронан Хьюз сотрудник транспортной компании, в прицепе грузовика которой в 2019 году были найдены тела 39 вьетнамских мигрантов, признал себя виновным в совершении непредумышленного убийства, сообщает агентство Press Association.

Рассмотрение дела велось в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли. 40-летний Хьюз из города Арма в Северной Ирландии признал себя виновным в участии в тайном сговоре с целью осуществления нелегальной миграции, имевшей место с мая 2018 по октябрь 2019 года, передает ТАСС.

Как установила патологоанатомическая экспертиза, причиной смерти людей в прицепе, среди которых было трое подростков, стала нехватка кислорода и переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

Напомним, в октябре 2019 года в городе Грейс в 30 км от Лондона обнаружили грузовик с 39 трупами. По словам правоохранителей, все погибшие мигранты были гражданами Вьетнама

Позже полиция Вьетнама задержала двух человек в провинции Хатинь. В самой Британии по подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика – 25-летний Морис Робинсон из Северной Ирландии. Позже трое задержанных были отпущены под залог.

Также по подозрению в непреднамеренном убийстве и незаконной транспортировке людей разысквались 40-летний Ронан Хьюз и его брат, 34-летний Кристофер.

В ноябре вьетнамские стражи порядка задержали еще восемь человек в рамках расследования гибели мигрантов в британском графстве Эссекс.