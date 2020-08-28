Генпрокуратура подала иск о возвращении незаконно приватизированной части БСК

Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества из незаконного владения после выявленных нарушений приватизации Башкирской содовой компании (БСК), сообщил представитель ведомства Андрей Иванов.

«В целях защиты интересов государства Генеральной прокуратурой в Арбитражный суд республики Башкортостан заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения», – сказал Иванов ТАСС.

Ведомство также направило материалы проверки с выявленными нарушениями приватизации в Следственный комитет.

«Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации. Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти», – указал Иванов.

В четверг президент Владимир Путин в ходе совещания поручил правительству и руководству Башкирии разобраться в ситуации вокруг БСК. Также глава государства поручил Генпрокуратуре проверить законность приватизации предприятия.

В августе в Башкирии начались протесты экоактивистов, которые выступают против вырубки леса на шихане. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОНа. На минувших выходных при столкновениях во время акций против разработки Куштау пострадали несколько человек.

Накануне глава Башкортостана Радий Хабиров заявил протестующим, что работы будут приостановлены до тех пор, пока не будет найден компромисс. После этого протесты приостановились.