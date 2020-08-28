Украина направила ноту России в связи с визитом Путина в Крым В Крыму объяснили образование пробки на трассе «Таврида» 28 августа 2020, 15:13 Текст: Евгения Шестак

На одном из участков трассы «Таврида» в пятницу завершается установка барьерных ограждений, поток транспорта перенаправлен на участок старой дороги, сообщили в пресс-службе компании-подрядчика «ВАД». «На шестом этапе строительства в Бахчисарайском районе завершается установка барьерного ограждения. Движение транспорта у села Новопавловка идет по участку старой дороги», – сообщили ТАСС в компании. Отмечается, что поток транспорта будет переориентирован на этот участок трассы «Таврида» до конца дня 28 августа. В четверг президент открыл в Крыму автомобильное движение по трассе «Таврида». Путину преподнесли в подарок килограмм асфальтобетонного покрытия трассы «Таврида», презент вручил главный технолог подрядчика АО «ВАД» Андрей Волков. Газета ВЗГЛЯД писала, что новая дорога привлечет инвестиции в Крым. Трасса «Таврида» – четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

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