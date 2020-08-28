Все задержанные в Минске российские журналисты отпущены

Все журналисты российских СМИ, доставленные в отделения милиции с акции протеста в Минске, оперативно отпущены, заявил пресс-секретарь российского посольства в республике Алексей Маскалев.

«Всех журналистов российских СМИ, которые были доставлены в несколько отделений милиции Минска с акции в четверг, оперативно отпустили после проверки документов. Те, у кого была аккредитация при МИД Республики Беларусь, продолжают работать, те, у кого ее нет, вернутся на родину в ближайшее время», – сказал Маскалев.

Он также уточнил, что без аккредитации были несколько российских журналистов, передает РИА «Новости».

В четверг белорусская милиция доставила группу журналистов, которая планировала освещать в центре Минска несанкционированную акцию оппозиции, в отделение «для установления личности». МВД сообщало, что доставленные в милицию журналисты зарегистрированных СМИ, аккредитованные при МИД, будут отпущены. В министерстве подчеркивали, что журналисты не задержаны.







