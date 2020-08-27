Парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о морских зонах

Большинство парламентариев Греции проголосовали за ратификацию соглашения с Египтом о разграничении морских зон, сообщил парламентский телеканал Vouli TV.

«За ратификацию соглашения проголосовало большинство депутатов», – передает ТАСС слова представителя президиума парламента.

Он добавил, что после поименного голосования, проведенного по требованию главной оппозиционной партии СИРИЗА, на пленарном заседании парламента ратифицировано соглашение между Афинами и Каиром 178 голосами «за» (правящая партия «Новая демократия» и оппозиционная «Движение перемены»).

Против проголосовали 26 депутатов (Компартия Греции, «Греческое решение» и МЕРА25), 81 депутат от партии СИРИЗА воздержался.



В ходе дебатов премьер-министр Кириакос Мицотакис пояснил острую реакцию Турции на соглашение Греции и Египта о демаркации морских зон в Средиземноморье, которое было заключено 6 августа. «Дело в том, что соглашение, которое мы подписали с Египтом, полностью разрушает утверждения Анкары о «Голубой родине» (принадлежащего Турции Эгейского моря – прим. ТАСС), поскольку на практике доказывает, что у [находящихся вблизи от турецкого побережья греческих] островов есть [собственные] континентальный шельф и ИЭЗ. Вот почему Турция обеспокоена», - сказал глава греческого правительства.

По словам Мицотакиса первая часть стратегии страны – это прочные международные союзы, а вторая – усиление сдерживающей силы ее вооруженных сил. «Третий элемент наших дискуссий с Турцией заключается в том, что мы готовы повторно обсудить с Турцией и запустить зондирующие контакты с того места, на котором они были прерваны [турецкой стороной] в 2016 году, но лишь по единственному вопросу, который имеется между нами – определению морских зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. И если мы не сможем договориться, нужно будет договориться о предмете спора и обратиться в суд в Гааге. Это позиция, которую сейчас поддерживает большинство политических сил страны», - сказал премьер-министр.

В ответ на это лидер партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос заявил, что обращение в международный суд в Гааге может ничего не дать. «Даже если этот суд примет решение в пользу Греции, а Турция откажется его выполнять, что может сделать этот суд? У него нет вооруженных сил, он не может заставить Турцию выполнять свои решения», – сказал он.



Лидер партии СИРИЗА, экс-премьер Алексис Ципрас пояснил, что партия воздержится при голосовании за соглашение с Египтом, по причине того, что оно предполагает де-факто урезанное право на шельф у ряда малых греческих островов на востоке страны, включая Кастелоризо, что может создавать прецедент, который будет использован Анкарой.

«Мы не подпишемся под этим соглашением. Причина не только в том, чтобы не оказать услугу Турции, но и в том, что мы знаем последствия», – сказал Ципрас. Он добавил, что фактическим последствием соглашения Афин и Каира может стать оспаривание Турцией суверенных прав Греции на морскую зону к востоку от той, что определена в соглашении с Египтом.

6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИДа Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье.

В Афинах полагают, что соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительные экономические зоны (ИЭЗ).

В Турции отказались принимать этот документ. Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе около острова Кастелоризо. В Афинах это расценили как провокацию. Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отказе Анкары прекращать геологоразведку в Средиземном море, которую Турция возобновила в начале августа.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с напряженностью в восточной части Средиземноморья.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.