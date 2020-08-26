Алексиевич осталась в статусе свидетеля после визита в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич заявила, что ее статус свидетеля по делу о создании совета не изменился.

«Нет, пока нет», – приводит ее слова РИА «Новости».

Как сообщает ТАСС, беседа с Алексиевич в следственном комитете продолжалась 40 минут.

«Я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя и сказала, что отказываюсь отвечать. Я остаюсь пока свидетелем, подписку о неразглашении не подписывала», – добавила она.

В среду Алексиевич пришла на допрос в Следственный комитет, куда ее вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу по факту создания оппозиционного Координационного совета.

Она заявила, что не чувствует себя виноватой и считает, что действия Координационного совета оппозиции законны.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Ранее Алексиевич предложили извиниться за фейк о российском спецназе в Минске.

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