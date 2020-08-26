На фестивале «Российская студенческая весна» появится направление «Мода»

Фестиваль «Российская студенческая весна», совместный проект платформы «Россия – страна возможностей» и «Российского Союза Молодежи», будет представлен девятью направлениями для участников, включая новое под названием «Мода».

Фестиваль пройдет с 5 по 9 сентября в Ростове-на-Дону и примет более 2 тыс. участников, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Программа развития «Российская студенческая весна» направлена на поддержку творческой и талантливой молодежи из всех регионов страны.

«Участниками фестиваля в этом году станут более 2тыс. человек из 70 регионов России, победители региональных этапов отбора творческих исполнителей и коллективов, 55 победителей интернет-проекта «Российского Союза Молодежи» «Студвесна.онлайн», а также победители творческих проектов «Студвесны» прошлого года. В новом сезоне «Российская студенческая весна» предложит участникам показать себя в новой категории «Мода». Конкурсная программа пройдет в формате презентаций коллекций одежды, а финальный показ участникам нужно будет организовать в сотрудничестве с режиссером-постановщиком прямо на самом фестивале, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Кроме того, мы решили разделить традиционно популярное музыкальное направление на два – «Вокальное» и «Инструментальное». Теперь участники-вокалисты смогут показать свои способности в таких номинациях, как «народное пение», «академическое пение», «рэп», даже «бит-бокс» и других».

Также в фестивале будут представлены танцевальное и театральное направления, оригинальный жанр, журналистика, видео и региональная программа (шоу-программа региона). Всего их девять. Внутри каждого направления есть собственные номинации, предоставляющие участникам возможность показать свои таланты даже в узких сферах.

В новом формате пройдет и направление «Видео». В отличие от прежних лет, когда оценивались уже готовые работы, в этот раз участники в течение трех дней будут снимать совершенно новые видеоработы сразу в нескольких номинациях: «Социальный ролик», «Музыкальный клип», «Юмористический ролик» и «Короткий метр».

В театральном направлении, уточнил Алексей Комиссаров, в номинации «театр малых форм» в этом году представлено рекордное число студенческих театров. Сразу 19 студенческих постановок, представляющих 13 регионов, составят фактически театральный минифестиваль. Всего в театральном направлении примут участие более 300 конкурсантов.

Все выступления оцениваются компетентным жюри и получают баллы, по итогам которых выставляются оценки. В каждом из девяти направлений «Студвесны» будут определены победители в рамках каждой номинации. Также определятся и гранд-призеры – лучшие творческие исполнители/коллективы внутри целого направления. Таким образом, победителями «Студвесны» станут более 200 конкурсных работ. Более того, в рамках фестиваля по итогам выступлений будет составлен рейтинг региональных творческих организаций – регионы Российской Федерации смогут посоревноваться за звание «Самого творческого региона» страны.

Оценивать мастерство участников будут выдающиеся деятели культуры, искусства и медиасферы. Среди них, хореограф, лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» Владимир Варнава; российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Панина, педагог и саунд продюсер всех проектов «Фабрика Звезд» на Первом канале и «Новая Фабрика Звезд» на канале МУЗ ТВ Владимир Коробка; российский битбоксер, музыкант Вахтанг, российский киноактер, хореограф, телеведущий Егор Дружинин и многие другие. Более 40 членам жюри предстоит оценить свыше 700 творческих номеров.

В этом году фестивальные мероприятия пройдут в Ростове-на-Дону с 5 по 10 сентября в специальном фестивальном городке.

«Будут работать интерактивные площадки от партнёров Фестиваля, представляющие колорит Ростовской области: для участников будет организована интерактивная пешеходная экскурсию «На связи с городом», автобусные экскурсии по знаменитым местам Ростовской области, в том числе посещение родины Чехова. В свободное время ребята смогут бесплатно посетить два самых интересных музея Ростова-на-Дону исторический парк «Россия – моя история» и культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия». В течение всех дней участников ждут разнообразные мастер-классы – кастомайзинг одежды, арт-фейс, граффити, фристайл, джампинг, йога и многое другое», – отметил заместитель руководителя Федерального агентство по делам молодежи Григорий Гуров.

С 2019 года «Российская студенческая весна» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». В 2020 году XXVIII рсероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна победы»» проходит в рамках реализации плана основных мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы.

Организаторами и учредителями фестиваля в 2020 году являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ростовской области, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».