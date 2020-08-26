На фестивале «Российская студенческая весна» появится направление «Мода»

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26 августа, среда  |  Последнее обновление — 13:57  |  vz.ru
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Белорусские предприятия могут уйти с молотка

В свое время КАМАЗ хотел объединиться с МАЗом Егор Еремов/РИА «Новости»
Перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам. Политический кризис в стране на фоне сложной экономической ситуации в мире привел к падению валютных поступлений. Россия – главный кредитор соседа, Минск должен Москве почти 8 млрд долларов. При этом в казне у Лукашенко валюты почти нет, но у России есть интерес к белорусской промышленности. Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики «Телеканал 360»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику &#8722; главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет

Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...
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У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...
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Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    На фестивале «Российская студенческая весна» появится направление «Мода»

    26 августа 2020, 13:53

    Фестиваль «Российская студенческая весна», совместный проект платформы «Россия – страна возможностей» и «Российского Союза Молодежи», будет представлен девятью направлениями для участников, включая новое под названием «Мода».

    Фестиваль пройдет с 5 по 9 сентября в Ростове-на-Дону и примет более 2 тыс. участников, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Программа развития «Российская студенческая весна» направлена на поддержку творческой и талантливой молодежи из всех регионов страны.

    «Участниками фестиваля в этом году станут более 2тыс. человек из 70 регионов России, победители региональных этапов отбора творческих исполнителей и коллективов, 55 победителей интернет-проекта «Российского Союза Молодежи» «Студвесна.онлайн», а также победители творческих проектов «Студвесны» прошлого года. В новом сезоне «Российская студенческая весна» предложит участникам показать себя в новой категории «Мода». Конкурсная программа пройдет в формате презентаций коллекций одежды, а финальный показ участникам нужно будет организовать в сотрудничестве с режиссером-постановщиком прямо на самом фестивале, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Кроме того, мы решили разделить традиционно популярное музыкальное направление на два – «Вокальное» и «Инструментальное». Теперь участники-вокалисты смогут показать свои способности в таких номинациях, как «народное пение», «академическое пение», «рэп», даже «бит-бокс» и других».

    Также в фестивале будут представлены танцевальное и театральное направления, оригинальный жанр, журналистика, видео и региональная программа (шоу-программа региона). Всего их девять. Внутри каждого направления есть собственные номинации, предоставляющие участникам возможность показать свои таланты даже в узких сферах.

    В новом формате пройдет и направление «Видео». В отличие от прежних лет, когда оценивались уже готовые работы, в этот раз участники в течение трех дней будут снимать совершенно новые видеоработы сразу в нескольких номинациях: «Социальный ролик», «Музыкальный клип», «Юмористический ролик» и «Короткий метр».

    В театральном направлении, уточнил Алексей Комиссаров, в номинации «театр малых форм» в этом году представлено рекордное число студенческих театров. Сразу 19 студенческих постановок, представляющих 13 регионов, составят фактически театральный минифестиваль. Всего в театральном направлении примут участие более 300 конкурсантов.

    Все выступления оцениваются компетентным жюри и получают баллы, по итогам которых выставляются оценки. В каждом из девяти направлений «Студвесны» будут определены победители в рамках каждой номинации. Также определятся и гранд-призеры – лучшие творческие исполнители/коллективы внутри целого направления. Таким образом, победителями «Студвесны» станут более 200 конкурсных работ. Более того, в рамках фестиваля по итогам выступлений будет составлен рейтинг региональных творческих организаций – регионы Российской Федерации смогут посоревноваться за звание «Самого творческого региона» страны.

    Оценивать мастерство участников будут выдающиеся деятели культуры, искусства и медиасферы. Среди них, хореограф, лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» Владимир Варнава; российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Панина, педагог и саунд продюсер всех проектов «Фабрика Звезд» на Первом канале и «Новая Фабрика Звезд» на канале МУЗ ТВ Владимир Коробка; российский битбоксер, музыкант Вахтанг, российский киноактер, хореограф, телеведущий Егор Дружинин и многие другие. Более 40 членам жюри предстоит оценить свыше 700 творческих номеров.

    В этом году фестивальные мероприятия пройдут в Ростове-на-Дону с 5 по 10 сентября в специальном фестивальном городке.

    «Будут работать интерактивные площадки от партнёров Фестиваля, представляющие колорит Ростовской области: для участников будет организована интерактивная пешеходная экскурсию «На связи с городом», автобусные экскурсии по знаменитым местам Ростовской области, в том числе посещение родины Чехова. В свободное время ребята смогут бесплатно посетить два самых интересных музея Ростова-на-Дону исторический парк «Россия – моя история» и культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия». В течение всех дней участников ждут разнообразные мастер-классы – кастомайзинг одежды, арт-фейс, граффити, фристайл, джампинг, йога и многое другое», – отметил заместитель руководителя Федерального агентство по делам молодежи Григорий Гуров.

    С 2019 года «Российская студенческая весна» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». В 2020 году XXVIII рсероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – весна победы»» проходит в рамках реализации плана основных мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы.

    Организаторами и учредителями фестиваля в 2020 году являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Ростовской области, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».


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