Сотрудника Единой диспетчерской службы осудили за гибель ребенка

Вынесен приговор диспетчеру Единой диспетчерской службы (ЕДДС) в Воронежской области, из-за халатности которого погибла 15-летняя девочка.

Тело ребенка нашли в марте 2019 года около поймы реки Ворона в Борисоглебске без видимых следов насильственной смерти, смерть наступила от переохлаждения. Следователи установили, что девочка сбежала после употребления алкоголя от подруг, те не смогли ее догнать и потеряли.

В тот же день она оказалась возле реки. Она несколько раз звонила с мобильного на номер 112 оператору ЕДДС, сообщая, что ей плохо, передает РИА «Новости».

Диспетчер, установив примерное местонахождение ребенка, направил туда скорую, но медики не смогли найти подростка и уехали. Следствие отмечало, что девочка не смогла сама выйти к месту, где ей могли оказать помощь. Было возбуждено уголовное дело о халатности, фигурантом которого стал диспетчер ЕДДС Грибановского района.

«По причине халатного бездействия оперативного дежурного ЕДДС в результате переохлаждения наступила смерть обращавшейся за помощью несовершеннолетней девушки, находившейся длительное время на открытой местности при низкой температуре», – сообщил Грибановский районный суд Воронежской области.

По мнению суда, дежурный, исходя из имеющихся данных, «должен и мог предвидеть», что девочке потребуется помощь, и что ее жизнь находится в опасности.

«Приговором суда, не вступившим в законную силу, подсудимый был признан виновным... При этом с учетом данных о личности подсудимого, который ранее уголовному преследованию не подвергался, по месту работы характеризуется положительно... суд счел возможным назначить основное наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года», – отметили в суде.

Также осужденного лишили права заниматься профессиональной деятельностью на два года.

В 2020 году два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли зашедшего к ним в вольер 11-летнего мальчика. Ребенок проник к животным через незапертую металлическую калитку внешнего ограждения, он подошел к вольеру, в результате чего животные напали на мальчика, причинив ему множественные телесные повреждения. Прибывшие медики констатировали смерь ребенка.