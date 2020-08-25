Шведские войска активизировались на Готланде из-за России и Белоруссии

На Готланде в связи с российскими военными учениями и ситуацией в Белоруссии активизировались шведские войска, сообщает военное командование Швеции.

Во вторник российские десантные корабли прошли восточнее Готланда, передает РИА «Новости» со ссылкой на SVT.

Шведский телеканал со ссылкой на военное командование сообщил, что «кризис в Белоруссии» и российские военные учения «вызвали необходимость направить шведские военные корабли и авиацию, а также наземные силы на Готланд».

Глава военного ведомства Швеции Петер Хультквист подтвердил, что его страна отреагировала на ситуацию в Балтийском море. При этом он подчеркнул, что прямая военная агрессия против Швеции маловероятна.

Швеция, по его словам, направила сигнал союзникам, а также России. Активность шведских войск он назвал «разумной».

Отмечается, что в ближайшее время на Готланд перебросят дополнительные силы.

В 2019 году сообщалось, что Швеция в страхе перед Россией намерена развернуть обновленную систему ПВО на острове Готланд в Балтийском море.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько серьезно Стокгольм сможет увеличить свои оборонительные возможности и ради чего делаются подобные заявления.