Названо число полуфиналистов конкурса «Большая перемена»

Взгляд
25 августа, вторник  |  Последнее обновление — 16:45  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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«Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В белорусские дела пытаются активно вмешиваться не только ее непосредственные соседи или ведущие государства Евросоюза. Весьма напористо действуют Чехия, Швеция и Австрия, имеющие очевидный шкурный интерес. Подробности...

Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Подробности...
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Гендерный большевизм как перспектива для Америки

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы могли бы легко найти общий язык с теми в США и на Западе в целом, кто отстаивает здравый смысл и свободу религии. Другое дело, что для этого нам нужно кое-что исправить у себя дома. Подробности...
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Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Названо число полуфиналистов конкурса «Большая перемена»

    25 августа 2020, 16:38

    Текст: Алина Назарова

    Закончился дистанционный этап конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», всего в полуфинал вышли 6 тыс. учащихся.

    В онлайн-конференции, посвященной итогам дистанционного этапа и предстоящим полуфиналам конкурса, приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, замминистра просвещения Екатерина Толстикова и организаторы «Большой перемены» – генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова, директор проекта «Проектория» Светлана Патрикеева. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Хороший университет начинается в школе. Участники конкурса «Большая перемена» – это будущие абитуриенты. Мы видим, насколько они амбициозные и целеустремленные. Они могут стать биологами, физиками, займутся робототехникой или нанотехнологиями, но вот эта огромная жизненная сила и желание творить добро – это самое главное, что удается выявить у детей организаторам конкурса. Конкурс дает возможности каждому школьнику раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в разных направлениях. Это чрезвычайно важно для выбора будущей профессии», – отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Конкурс «Большая перемена» стартовал 28 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Цель конкурса – дать возможность каждому школьнику найти себя и раскрыть свои сильные стороны. Дистанционные этапы «Большой перемены» проходили онлайн.

    В рамках дистанционного этапа конкурса старшеклассники (ученики 8-10 классов) проходили тестирование, творческое задание и этап решения кейсов. 58 кейсов по девяти направлениям конкурса подготовили для школьников более 30 крупнейших российских компаний и вузов. Среди них Сбербанк, Mail.ru Group, Росатом, Роскосмос, Ростелеком, РЖД, фармацевтическая компания «Герофарм», арт-кластер «Таврида» и другие. Участники сами выбирали задания, которые им интересны. На очных этапах конкурса этот принцип будет сохранен – защита кейсов на полуфиналах будет проходить в выбранном конкурсантам формате – презентации, проектной работы или театральной постановки.

    Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что конкурс «Большая перемена» стал самым масштабным проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    «Заявки на участие подали более миллиона старшеклассников (1 004 278) – учеников 8-10 классов. Нам нелегко было определить полуфиналистов. По итогам всех этих испытаний в региональные состязания вышли 6000 школьников, и мы поздравляем ребят – это уже победа. Вместе со школьниками в полуфиналах будут принимать участие и их педагоги. В каждом федеральном округе пройдет по два полуфинала: один – для учеников восьмых-девятых классов; один – для десятиклассников. В Центральном федеральном округе их будет четыре – по два для каждой возрастной категории участников», – рассказал Комиссаров.

    Полуфиналы «Большой перемены» пройдут в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований на площадках региональных круглогодичных детских центров.

    Первая серия полуфиналов пройдет с 9 по 20 сентября 2020 года в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах (Московской области, Республике Крым и Нижегородской области). Вторая серия полуфиналов – с 22 сентября по 3 октября 2020 года в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах (Хабаровском крае, Тюменской области). С 5 по 17 октября 2020 года полуфиналы конкурса пройдут в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (Ленинградской области, Республике Дагестан и Ярославской области).

    Полуфиналы будут проходить одновременно в трех регионах, соединенных между собой центральной студией в Москве каналами прямой трансляции. Технологические возможности позволят принять участие в программе полуфиналов ведущим экспертам в сфере образования, науки и технологий, добровольчества, искусства и бизнеса.

    «Финал «Большой перемены» состоится в Москве в начале ноября. Мы пригласим на него 1200 школьников и их учителей», – добавил Алексей Комиссаров.


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