Мясников оценил выводы немецких врачей об отравлении Навального

Главный врач московской больницы № 71, телеведущий Александр Мясников призвал не торопиться с выводами относительно состояния блогера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в Германии.

Говоря о выводах врачей берлинской клиники «Шарите», что Навальный был якобы отравлен веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, Мясников отметил, что отравление таким веществом предполагает определенную симптоматику: «пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос».

«Что за этим стоит – надо разбираться. Если химические вещества – одно дело, если какие-то еще процессы (повышенный магний, пониженный кальций, другие электролитные нарушения) – другое», – написал Мясников в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что «никто еще не готов ответить данными биохимии (токсикологии), что это – лекарства или яд». Чаще всего ингибиторы холинэстеразы встречаются в органофосфатах – удобрениях, уточнил врач.

Кроме того, по его словам, существуют еще и лекарства ингибиторы холинэстеразы, которые используют при лечении болезни Альцгеймера, а также для улучшения памяти в качестве стимулятора мозговой деятельности. Мясников призвал подождать развития событий, сейчас же, по его словам, ничего еще не ясно.

«Миллион раз бывало, что очевидные вещи оборачивались пшиком и наоборот, уж поверьте», – написал он.

В свою очередь руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев отметил, что заявления об отравлении Навального являются поспешными, поскольку клиническая картина не типична для данного типа отравлений, передает ТАСС.

«В средствах массовой информации много сведений о возможном отравлении как доказанном свершившемся факте. Внимательно изучив все представленные в СМИ сведения, мы считаем, что зарубежные коллеги слишком торопятся с выводами», – сказал он.

По его словам, «в данный момент речь может идти лишь о том, что у пациента было установлено снижение активности холинэстеразы, отсюда делается вывод, что речь идет об отравлении ингибиторами холинэстеразы».

«Этот вывод поспешный, так как не доказанный: уровень снижения активности холинэстеразы неизвестен, конкретное вещество или его метаболиты, вызвавшие снижение активности холинэстеразы, не установлены», – пояснил врач.

Кроме того, Шигеев подчеркнул, что клиника возникновения и развития заболевания не соответствует типичной картине для данного типа отравлений.

«Ингибиторы холинэстеразы – это не только фосфорорганические отравляющие вещества, но и часто встречающиеся в медицинской практике лекарственные препараты: акридины, пиперидины и карбаматы, широко использующиеся в неврологии и психиатрии, которые любой человек может принимать по тем или иным причинам», – добавил он.

Шигеев уточнил, что в отделении реанимации больному могут вводить множество лекарственных препаратов, в том числе и подобного типа.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации в организме. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно. Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин.

В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель.