Ставший героем мемов минский омоновец объяснил свой жест

Белорусский сотрудник внутренних войск, ставший героем мема из-за снимка с протестов Минске, объяснил попавший в кадр жест.

В интервью RT военнослужащий заявил, что запечатленный на фото участник протестов находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

Боец указал, что вовремя заметил скорую помощь, после чего мужчина был передан медикам.

«Слава Богу, что нашли медиков, потому что могла быть беда», – пояснил он.

Силовик добавил, что в тот момент молодой человек, который ранее находился в транспорте милиции, был без сознания. Сотрудник внутренних войск попытался привести лежавшего на земле мужчину в чувство.

«И тут же, справа, метрах в пятидесяти, стоят люди и кричат: «Отпусти его!». Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. Народ просто обезумел. Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: я его отпустил – и что теперь? А он лежит», – заявил силовик.

После этого он встал и показал руками на задержанного. По его словам, это должно было объяснить протестущим, что он отпустил мужчину, однако тот не двигается и ему нужна помощь.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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