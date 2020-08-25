В Белоруссии показали перехват литовских воздушных шаров

Белорусский портал «Военно-политическое обозрение» опубликовал видеозапись перехват объекта, запущенного, вероятно, с территории Литвы.

На записи, снятой из кабины вертолета, видно, как Ми-24 подлетает к связке воздушных шаров, к которой привязан используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг, после чего видео обрывается, передает РИА «Новости».

При этом авторы ролика приводят геопривязку, из которой, по их утверждению, следует, что инцидент происходит в воздушном пространстве Белоруссии.

Как сообщает «Военно-политическое обозрение», после сближения с Ми-24 зонд с воздушными шарами «рассеяли» в районе деревни Лужи.

Ранее минобороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной: с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия.

При этом МИД Литвы вручил ноту протеста послу Белоруссии Валерию Барановскому за предполагаемое нарушение воздушного пространства белорусским вертолетом Ми-24 23 августа в 18.50. В то же время исполняющий обязанности заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Олег Орлов заявил, что белорусские летчики, пресекая попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы, действовали в своем воздушном пространстве.

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