Литва заявила Белоруссии протест из-за нарушения воздушного пространства

Взгляд
24 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Белорусский социализм готовится к смерти

Долгие годы белорусская экономика балансировала между социалистической и рыночной моделью Наталия Федосенко/ТАСС
Александр Лукашенко пригрозил закрыть все бастующие предприятия Белоруссии, причем замки на заводские ворота предполагается вешать уже с понедельника. Другое дело, что белорусы к такому уже привыкли: местная разновидность социализма давно себя исчерпала и грозит ввергнуть страну в хронический кризис. Как спасти Белоруссию? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Лукашенко – это сам двадцатый век

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сдавайся! – кричит толпа из двадцать первого века. – Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор – ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед. А он не сдается. Подробности...

Лукашенко совершает ошибку за ошибкой

Алексей Чеснаков, эксперт Центра политической конъюнктуры
Последнее появление Лукашенко перед камерами с автоматом наперевес явно неадекватно сложившейся чрезвычайной политической ситуации. Даже демонстративно «компенсированное» отсутствием действий со стороны силовиков в адрес участников массовой акции оппозиции. Подробности...
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России очень нужны еще 20 лет покоя

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Почему я уверен, что у нас «Майдана» не будет, если даже трезвомыслящие белорусы слепо топают по этой поляне с граблями? Мы что, умнее что ли? Нет, не умнее. Были бы умнее, не убили бы свою страну в 91-м. Но мы опытнее. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    Литва заявила Белоруссии протест из-за нарушения воздушного пространства

    24 августа 2020, 12:28

    Текст: Евгения Шестак

    Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны в ходе акции «Путь свободы», сообщила пресс-служба литовского МИД.

    «Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Белоруссии была вручена нота решительного протеста», – сообщил министр иностранных дел Линас Линкявичюс, передает «Интерфакс».

    По его словам, белорусский вертолет Ми-24 пересек госграницу в Медининкай.

    «Его можно было видеть визуально. У нас есть информация нашего контроля за воздушным пространством, что есть нарушение», – добавил глава МИД Литвы.

    Накануне в Литве десятки тысяч человек приняли участие в акции «Путь свободы», организованной в знак солидарности с белорусским народом. 

    В понедельник министерство обороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной, ведомство планирует направить Вильнюсу ноту в связи с попыткой нарушения воздушного пространства страны.

    По данным ведомства, с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Экипаж вертолетов Ми-24 пресек полет воздушных шаров без применения оружия.

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