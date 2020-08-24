В Минпроме Белоруссии предупредили о годах на восстановление промышленности

Если белорусские предприятия вдруг остановятся на несколько недель, то промышленности потребуются годы на восстановление, заявил глава Минпрома Белоруссии Петр Пархомчик.

«Это не вода, которая течет из крана: закрыл, через две недели снова открыл – и она льется. Такого не будет. Потребуются годы, чтобы промышленность вышла на те результаты, которые достигнуты сегодня», – заявил Пархомчик в эфире телеканала «ОНТ», комментируя возможность остановки белорусских предприятий на несколько недель.

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Он также отметил, что поставщики, наблюдающие за ситуацией в республике, начинают сомневаться в надежности производственных цепочек в Белоруссии и страхуют сделки, а это в свою очередь означает дополнительные затраты для белорусских предприятий.

«Отношения между нами всегда строились по-товарищески: сначала продукция, а потом деньги, причем отсрочка за поставленный товар доходила от 30 до 90 дней, а иногда и больше. Сегодня же у них нет уверенности в производственных цепочках», – заявил Пархомчик.

Вместе с этим белорусский министр заверил, что «все предприятия Минпрома [Белоруссии] работают в штатном режиме». «Конечно, есть люди, которые выражают свою точку зрения немного по-другому, чем большинство. Наша задача – объяснить им, что они поступают неправильно и те цели, которые перед собой ставят – ничего хорошего, доброго для коллективов заводов не принесут. Многие не понимают, что разрушить можно все в один миг, однако вернуть и воссоздать вновь – не так-то просто», – заявил Пархомчик.

Напомним, в минувшую субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия в республике.

Ранее Минтруд Белоруссии поставил под сомнение законность политических забастовок.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Белоруссия охвачена стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий республики.

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