Лукашенко поручил закрыть все бастующие предприятия в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко на митинге в Гродно заявил, что с понедельника в республике закроютсявсе бастующие предприятия.

«Я прошу губернаторов, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать – не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает – с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут – разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

В субботу белорусский лидер выступил на митинге своих сторонников в Гродно. Лукашенко заявил, что страны ОДКБ не «отдадут на поругание» Белоруссию.

В пятницу Лукашенко заявлял, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным полное взаимопонимание о том, что происходит в Белоруссии.