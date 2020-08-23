Пушков оценил предвыборные обещания Байдена

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал предвыборные обещания кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, выразив сомнение в их осуществимости.

«Байден обещал в случае избрания [следующим президентом США] покончить с COVID-19, бедностью, изменениями климата и расизмом. Забыл лишь добавить, что обеспечит второе пришествие. Понятно, что эти обещания невыполнимы. Бедность не уйдет, а COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат. Риторика», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне Байден официально согласился на выдвижение в президенты США от Демократической партии и выступил с программной речью, пообещав «не закрывать глаза на российские награды за головы» американцев.

Кроме того, в мае Байден пообещал продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) в случае победы на выборах. Он также заявлял, что не собирается прощать «преступлений» действующего президента США Дональда Трампа.