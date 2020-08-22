Пострадавшим при взрыве дома в Ярославле решили выделить по 200 тыс. рублей

Пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Ярославле окажут помощь в размере 200 тыс. рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.

«По 200 тыс. будет выплачено тем, кто сейчас находится в больнице. Также мы в понедельник будем принимать решение по выплатам за утерю единственного жилья», – заявил глава региона в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

До этого губернатор сообщал, что семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Накануне в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате три человека погибли, из них один ребенок, четверо получили различные травмы. В пострадавшем подъезде обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает в качестве основной версии взрыва в жилом доме в Ярославле утечку газа.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения завершены.

В Ярославле объявлен режим ЧС. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь.