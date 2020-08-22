Грузовой самолет разбился в Южном Судане

В Южном Судане грузовой самолет разбился через несколько минут после вылета из аэропорта столицы Джубы, сообщила местная радиостанция Tamazuj.

«Спасатели уже на месте катастрофы, мы ожидаем сообщений о судьбе находившихся на борту людей», – передает ТАСС заявление генерального директора аэропорта Кура Куола Аджиеу.

Самолет разбился в районе аэропорта. На борту был экипаж и несколько сопровождавших груз людей. Борт направлялся в горда Вау и Авейль. Причины катастрофы вясняются.

Ранее учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае, экипаж из двух человек успел катапультироваться.