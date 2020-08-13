Учебный самолет Л-39 разбился на Кубани

Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае, экипаж из двух человек успел катапультироваться, сообщает министерство обороны России.

«При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолет Л-39 учебной авиационной базы. Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Комиссия Службы безопасности полетов авиации ВС России устанавливает причину аварии.

В июле истребитель ВВС США F-16 Viper разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. Летчик катапультировался, он отделался незначительными травмами.