Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Финляндии

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном режиме с главой Финляндии Саули Ниинисте ситуацию в Белоруссии. Разговор состоялся по инициативе финляндской стороны.

«При обсуждении ситуации в Белоруссии Владимир Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти. С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также главы государств обсудили ряд актуальных вопросов российско-финляндских отношений.

Ранее пресс–секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин проводит международный телефонный разговор по ситуации в Белоруссии.

В четверг президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам России и Евросоюза.