В Кремле сообщили о международном телефонном разговоре Путина «по белорусским делам»

Президент России Владимир Путин проводит международный телефонный разговор по ситуации в Белоруссии, сообщил пресс–секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня также у президента, сейчас уже закончится скоро, телефонный разговор международный по белорусским делам», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко находятся в постоянном контакте.

«Вы знаете, что президенты двух стран находятся в постоянном контакте, они часто общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями. Пока о большем говорить не приходится», – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в Кремле уверены, что в ситуацию в Белоруссии вмешиваются силы со стороны.



«Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи и еще раз повторяем, убеждены: проблемы в Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле», – сказал Песков.

Напомним, за последние дни Путин и Лукашенко несколько раз обсуждали по телефону ситуацию в Белоруссии. Так, телефонный разговор глав государств состоялся в субботу, 15 августа. В воскресенье президенты «провели основательные консультации по всем вопросам».

Лукашенко подтвердил, что в воскресенье, 16 августа, ему звонила канцлер Германии с предложением поговорить. Ангела Меркель заявила, что пыталась организовать телефонный разговор с президентом Белоруссии, однако он отказался от переговоров.

Лукашенко в свою очередь попросил президента России передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, при каких условиях Россия могла бы спасти Лукашенко.