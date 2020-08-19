Лукашенко через Путина передал послание Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По ее словам, Белоруссия хочет, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в республике.

«Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия да и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», – сказала она в эфире «Россия 1».

Также Эйсмонт отметила, что Лукашенко не видит необходимости лично разговаривать с Меркель, поскольку эффект от таких переговоров будет отрицательным.

Вместе с тем пресс-секретарь сообщила его о новом телефонном разговоре Лукашенко с Путиным, который состоялся в среду, 19 августа.

«Сейчас идут консультации президентов Белоруссии и России, главы государств координируют свои действия, в первую очередь в рамках заключенных договоров – это и Союзное государство и ОДКБ», – сказала Эйсмонт.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин провел телефонный разговор с Лукашенко и проинформировал его о своих контактах с лидерами Франции и Германии, передает РИА «Новости».

«Вчера, вы знаете, состоялась серия телефонных разговоров, он говорил и с Меркель, и с Макроном, и с Мишелем. Был очередной разговор с Лукашенко. Тема – Белоруссия, тема понятная. Происходит обмен мнениями, сообщения соответствующие мы давали», – сказал Песков.

Напомним, Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону ситуацию в Белоруссии с Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство.

Меркель в разговоре с Путиным подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.

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