Эксперты объяснили рост популярности пророссийских сил на Украине

«Медовый» год Зеленского закончился. Украинцы все более трезво оценивают действия власти. Ошибки вкупе со скандалами внутри партии «Слуга народа» снижают его рейтинг. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник, комментируя итоги соцопросов, согласно которым разрыв в рейтинге между «Слугой народа» и пророссийской оппозицией сократился до 5%.

«Основная проблема «Слуги народа» – невыполнение предвыборных обещаний. А именно, отсутствие ощутимого прогресса в теме войны и мира, в борьбе с коррупцией и повышении уровня жизни украинцев. Это глобальные претензии», – сказал руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Были и частные проблемы. Начиная от непопулярной земельной реформы и меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) и заканчивая антибанковским законом и легализацией игорного бизнеса. Все это также отрицательно было воспринято. Эти конкретные решения точечно ударили по рейтингу «Слуги народа», – подчеркнул Бортник.

«Первый год для президента обычно всегда «медовый». Для Зеленского он закончился. Сейчас украинцы начинают более прагматично оценивать его действия. Совершенные им ошибки вкупе со скандалами внутри «Слуги народа» приводят к тому, что рейтинг партии проседает», – отметил он.

Разные опросы свидетельствуют – сегодня за «Слугу народа» готовы проголосовать от 25 до 32% населения, отметил Бортник. «Это совсем не 43%, как на выборах год назад. Очевидно, что на этом фоне растет рейтинг практически всех оппозиционных партий. В большей степени набирают популярность «Оппозиционная платформа «За жизнь» Юрия Бойко и «Европейская солидарность» Петра Порошенко». В меньшей степени – «Батьковщины» Юлии Тимошенко», – поделился собеседник.

«Происходит это за счет, я бы сказал, большей последовательности. Оппозиционеры декларируют ровно то, что говорили и до выборов, поэтому не разочаровывают свой электорат. И хотя ничего из их обещаний не реализовано, им это прощают. Они же оппозиция», – подчеркнул он.

Кроме того, и ОПЗЖ, и «Европейская солидарность» грамотно действовали в те моменты, когда Зеленскому приходилось принимать сложные решения, добавил эксперт. «И постепенно те избиратели, что колебались между оппозицией и «Слугой народа», возможно, даже голосовали за Зеленского на прошлых выборах, стали возвращаться к своим прежним предпочтениям. Таким образом, часть электората «Слуги народа» переходит в круг неопределившихся, а часть – напрямую к оппозиционным партиям, которые в своей риторике оказались ближе к предвыборным обещаниям нынешней власти, чем сама эта власть», – заключил эксперт.

Напомним, согласно проведенным на Украине опросам, если бы выборы в верховную раду состоялись в ближайшее воскресенье, то на второе место, вслед за президентской «Слугой народа», вышла бы «Оппозиционная платформа – За жизнь» – эта политическая сила выступает за сближение с Россией. Кроме того, в парламент прошли бы «Европейская солидарность» и «Батькивщина». При этом разрыв между «Слугой народа» и ОПЗЖ сократился до 5% за счет падения рейтинга партии президента, сообщает Strana.ua. «Слугу народа» готовы поддержать около 26%, определившихся с выбором граждан Украины. ОПЗЖ готовы поддержать 21,3%, «Европейскую солидарность» – 12,5%, а «Батькивщину» – 9,8%. Остальным партиям симпатизируют менее 3% населения.

Напомним, в конце июля рейтинг президента Владимира Зеленского находился на уровне 30,2%, поддержка сопредседателя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко оценивалась в 14,4%.

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