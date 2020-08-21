Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ), где обсудил ситуацию в Белоруссии, а также российско-американские консультации по стратегической стабильности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент обстоятельно проинформировал участников совещания о серии своих телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе и касавшихся по большей части ситуации в Белоруссии», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, акцент был сделан на неприемлемости стороннего вмешательства в дела Белоруссии, а также на безальтернативности урегулирования всех проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами.

Также в ходе совещания затрагивались итоги российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности и контроля за вооружениями.

Песков добавил, что обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону ситуацию в Белоруссии с Путиным. Президент России подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство.

Меркель в разговоре с Путиным подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.