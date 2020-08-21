Песков: Путин не планирует обсуждать с Меркель ситуацию с Навальным

Российский лидер Владимир Путин не планирует обсуждать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию с госпитализированным блогером Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не планирует», – ответил Песков на соответсвующий вопрос, передает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле интересовались у врачей состоянием здоровья Навального.

«Наши врачи пригласили прибывших из Германии самолетом врачей побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и так далее. Я уж не знаю, немцы поехали или нет, но, по крайней мере, наши врачи с ними в полном контакте», – сообщил Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что не видит необходимости отдельно докладывать Путину о ситуации вокруг Навального.

Также он добавил, что Кремль не получал обращений о лечении Навального за рубежом.

«Как таковое обращение мы не получали, по крайней мере, мне не известно, что какое-то обращение приходило, были только сообщения в социальных сетях. Но, собственно, здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия», – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что вопрос отправки Навального на лечение за рубеж относится к исключительной компетенции врача.

«Ну, наверное, какие-то существуют формальности, я не знаю, которые, безусловно, нужно выполнить. Я не знаю просто этих формальностей. Но никто не видит никаких здесь в данном случае препятствий, кроме врачебного решения», – сказал Песков.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о том, что могут предоставить Навальному любую медицинскую помощь.

В четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят подобные обращения.

Напомним, медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.