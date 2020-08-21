Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,1%, до отметки в 73,86 руб., курс евро также прибавил 0,1%, до 87,65 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара рос до 73,88 руб. (+0,12%), а курс евро – до 87,7 руб. (+0,15%).

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