США перестали требовать участия Китая в переговорах с Россией по СНВ-3

США отказались от своего требования немедленно привлечь Китай к переговорам с Россией по контролю над ядерными вооружениями, сообщают СМИ.

«Администрация Трампа отказалась от своего требования того, чтобы Китай был вовлечен в какие бы то ни было ядерные переговоры. Она теперь нацеливается на достижение политического соглашения с Россией и затем оказание давления на Китай с целью (его) присоединения к переговорам и, в конечном счете, к договору», – приводит ТАСС текст публикации Axios.

Этот вывод подкрепляется признанием самого Биллингсли: «Произошел сдвиг», – заявил спецпредставитель по итогам новой встречи в Вене с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Как утверждает спецпредставитель американского лидера, он представил Рябкову в австрийской столице условия заключения договоренности на основании «ясного мандата», сформулированного для команды переговорщиков США президентом Дональдом Трампом. С точки зрения работающего в структуре Госдепа Биллингсли, в настоящее время «мяч на стороне поля России».

По словам американского дипломата, власти США испытывают «двойственные» чувства относительно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, известный также как СНВ-3). США готовы согласиться на продление этого соглашения, если Россия поддержит рамки выработки будущей, более амбициозной договоренности о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов, заявил Биллингсли.

При этом он подтвердил, что, с точки зрения Вашингтона, такой договор должен будет затрагивать не только все типы ядерных боезарядов России и США, но и охватывать Китай.

Напомним, Рябков сообщал, что Россия выступает за продление ДСНВ, «но не любой ценой».

Биллингсли заявлял, что США готовы заключить с Россией двусторонее соглашение в сфере ядерного разоружения, однако рассчитывают, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

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