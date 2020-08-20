В ЦСКП обсудили задачи пространственного развития

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20 августа, четверг  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
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Украинские спецслужбы ведут войну на территории России

СБУ продолжает серию провокаций за пределами Украины кадр из видео
Киев второй раз в течение месяца оказался в центре громкого международного скандала, попытавшись похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. ФСБ удалось пресечь враждебную акцию, были задержаны сотрудники СБУ, которые готовили еще несколько похищений и убийств россиян. На кого в России ведут охоту украинские спецслужбы и каким должен быть ответ Москвы? Подробности...
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«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
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Почему Европа не поддержала белорусский протест

Саммит ЕС по Белоруссии проходил в онлайн-режиме Guillaume Horcajuelo/Pool/Reuters
Евросоюз наконец-то отреагировал на белорусские протесты и их силовое подавление. Лидеры стран ЕС собрались за мониторами, сказали несколько громких слов и ввели санкции против Александра Лукашенко и его сторонников. Неудивительно, что европейские правозащитники и белорусские протестующие остались недовольны такой реакцией. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Эдипов комплекс масс

Алексей Алешковский, сценарист
Чем белорусские протесты отличаются от американских? Или от французских? А одна несправедливость от другой? Кто-то считает, что с жиру бесятся афроамериканцы, кто-то – что белорусы или «желтые жилеты». Кому надо симпатизировать? Подробности...
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Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...
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Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    В ЦСКП обсудили задачи пространственного развития

    20 августа 2020, 22:15

    Текст: Антон Антонов

    Участники круглого стола Центра социально-консервативной политики «Новый технологический уклад и задачи пространственного развития» обсудили способы обеспечить равномерное освоение России, создание рабочих мест и повышение качества жизни, использование новых технологий для создания точек роста во всех регионах.

    В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, экспертного сообщества и общественных организаций, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе. 

    Участники подчеркнули, что новые информационно-коммуникативные технологии имеют большой потенциал для возрождения активности местных сообществ, что в свою очередь является драйвером пространственного развития России.

    Как напомнил руководитель исследовательской группы «ЦИРКОН» Игорь Задорин, индустриальный технологический уклад закладывал ограничения на пространственное развитие и на возникновение новых поселений и городов, поскольку был сильно привязан к территориям с уже имеющимся производством или ресурсами (природными, логистическими, человеческими). 

    «Новые технологии свободны от подобных ограничений. Появляется шанс, который, на мой взгляд, необходимо использовать, для формирования новых поселений, там, где пока нет ничего. Это особенно важно, так как национальная безопасность и будущее страны требует заселенности территорий», – сказал он.

    «Незаселенная территория – не территория страны. Создание новых поселений, интеллектуальных городов, основанных на новом технологическом укладе и принципах устойчивого развития, способно существенно решить проблему пространственного развития России», – заявил Задорин, отметив возникающий общественный запрос на дезурбанизацию и переселение из мегаполисов в более экологичную среду малых поселений.

    Президент Центра социально-консервативной политики Северо-Запад Игорь Шувалов обратил внимание на важность горизонтальных цифровых сетей для поддержки территориально-распределенных объектов. Он также отметил, что современные цифровые платформы должны быть дифференцированы, но пока что механизмы доступа к их использованию вызывают вопросы.

    По словам члена Экспертного совета партии «Единая Россия», вице-президента НОСТРОЙ Антона Мороза, период самоизоляции сильно поменял специфику построения многих рабочих процессов – даже в такой достаточно консервативной отрасли, как строительная. По его словам, отдельными направлениями развития стройотрасли являются переход на новые цифровые системы управления, проектирование в системе BIM-технологий, перевод госуслуг на электронную модель взаимодействия со стройкомплексом. 

    «Сегодня новые технологии стремительно вошли в стройотрасль и нашли там свое активное применение, а все игроки рынка в той или иной степени адаптировались и вовсю используют новые возможности: застройщики развивают сервисы онлайн-продаж с использованием специализированных VR-каналов, проводят для потенциальных покупателей  онлайн-туры по их будущим квартирам», – заявил он, подчеркнув, что цифровизация становится неотъемлемым процессом, без которого невозможно дальнейшее развитие отрасли. 

    Мороз также высказал предложение о необходимости увеличения объемов финансирования в регионах, где представители СРО и органов власти субъектов уже представили перспективные цифровые сервисы.

    Гендиректор АНО «Центр Пространственного Развития Волга-Эксперт» Ирина Атаманова заявила, что цифровизация должна послужить собирательным механизмом, который будет способствовать пространственному развитию, а его предметом является централизованная система планирования.

    «Сегодня есть возможность скорректировать образ будущего города вместе с его населением, например, чтобы отдельный его житель мог планировать свой бизнес на основе общего плана», – пояснила она.

    Экономист, эксперт в области территориального развития Игорь Филоненко в своем выступлении отметил, что в настоящее время переосмысливается роль городов.

    «Вторая аграрная революция привела к тому, что город перестал быть драйвером. Но если раньше в аграрном производстве было занято 7–9% населения, то сейчас сельское хозяйство никак не связано с развитием сельских территорий. Многие специалисты могут выполнять свою работу в онлайн-режиме из любой точки мира, что резко улучшает качество жизни практически на любой территории», – заявил он. 

    «Я считаю, что пандемия как раз ускорила развитие нашей экономики и социальной жизни. Безусловно, роботизация и цифровизация изменят нашу жизнь и очень важно, как будет себя ощущать человек в этом пространстве, ибо полностью меняется социальная картина мира», – рассказал он.

    Напомним, в ЦКСП обсуждали необходимость создания госоргана стратегического развития, технологические перемены и задачи нацпроектов, современную роль институтов общественного представительства, а также сопоставили стратегию развития России и жизненные планы граждан.


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