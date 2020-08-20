В ЦСКП обсудили задачи пространственного развития

Участники круглого стола Центра социально-консервативной политики «Новый технологический уклад и задачи пространственного развития» обсудили способы обеспечить равномерное освоение России, создание рабочих мест и повышение качества жизни, использование новых технологий для создания точек роста во всех регионах.

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, экспертного сообщества и общественных организаций, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Участники подчеркнули, что новые информационно-коммуникативные технологии имеют большой потенциал для возрождения активности местных сообществ, что в свою очередь является драйвером пространственного развития России.

Как напомнил руководитель исследовательской группы «ЦИРКОН» Игорь Задорин, индустриальный технологический уклад закладывал ограничения на пространственное развитие и на возникновение новых поселений и городов, поскольку был сильно привязан к территориям с уже имеющимся производством или ресурсами (природными, логистическими, человеческими).

«Новые технологии свободны от подобных ограничений. Появляется шанс, который, на мой взгляд, необходимо использовать, для формирования новых поселений, там, где пока нет ничего. Это особенно важно, так как национальная безопасность и будущее страны требует заселенности территорий», – сказал он.

«Незаселенная территория – не территория страны. Создание новых поселений, интеллектуальных городов, основанных на новом технологическом укладе и принципах устойчивого развития, способно существенно решить проблему пространственного развития России», – заявил Задорин, отметив возникающий общественный запрос на дезурбанизацию и переселение из мегаполисов в более экологичную среду малых поселений.

Президент Центра социально-консервативной политики Северо-Запад Игорь Шувалов обратил внимание на важность горизонтальных цифровых сетей для поддержки территориально-распределенных объектов. Он также отметил, что современные цифровые платформы должны быть дифференцированы, но пока что механизмы доступа к их использованию вызывают вопросы.

По словам члена Экспертного совета партии «Единая Россия», вице-президента НОСТРОЙ Антона Мороза, период самоизоляции сильно поменял специфику построения многих рабочих процессов – даже в такой достаточно консервативной отрасли, как строительная. По его словам, отдельными направлениями развития стройотрасли являются переход на новые цифровые системы управления, проектирование в системе BIM-технологий, перевод госуслуг на электронную модель взаимодействия со стройкомплексом.

«Сегодня новые технологии стремительно вошли в стройотрасль и нашли там свое активное применение, а все игроки рынка в той или иной степени адаптировались и вовсю используют новые возможности: застройщики развивают сервисы онлайн-продаж с использованием специализированных VR-каналов, проводят для потенциальных покупателей онлайн-туры по их будущим квартирам», – заявил он, подчеркнув, что цифровизация становится неотъемлемым процессом, без которого невозможно дальнейшее развитие отрасли.

Мороз также высказал предложение о необходимости увеличения объемов финансирования в регионах, где представители СРО и органов власти субъектов уже представили перспективные цифровые сервисы.

Гендиректор АНО «Центр Пространственного Развития Волга-Эксперт» Ирина Атаманова заявила, что цифровизация должна послужить собирательным механизмом, который будет способствовать пространственному развитию, а его предметом является централизованная система планирования.

«Сегодня есть возможность скорректировать образ будущего города вместе с его населением, например, чтобы отдельный его житель мог планировать свой бизнес на основе общего плана», – пояснила она.

Экономист, эксперт в области территориального развития Игорь Филоненко в своем выступлении отметил, что в настоящее время переосмысливается роль городов.

«Вторая аграрная революция привела к тому, что город перестал быть драйвером. Но если раньше в аграрном производстве было занято 7–9% населения, то сейчас сельское хозяйство никак не связано с развитием сельских территорий. Многие специалисты могут выполнять свою работу в онлайн-режиме из любой точки мира, что резко улучшает качество жизни практически на любой территории», – заявил он.

«Я считаю, что пандемия как раз ускорила развитие нашей экономики и социальной жизни. Безусловно, роботизация и цифровизация изменят нашу жизнь и очень важно, как будет себя ощущать человек в этом пространстве, ибо полностью меняется социальная картина мира», – рассказал он.

Напомним, в ЦКСП обсуждали необходимость создания госоргана стратегического развития, технологические перемены и задачи нацпроектов, современную роль институтов общественного представительства, а также сопоставили стратегию развития России и жизненные планы граждан.