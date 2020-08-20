В ИВС в Белоруссии остался один задержанный в ходе протестов россиянин

Один гражданин России, задержанный в Белоруссии во время протестных акций, остается в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске, он будет освобожден в ближайшее время, заявили в пресс-службе российской дипмиссии.

«Один гражданин России остается, место его нахождения установлено – ИВС в (переулке) Окрестина. Консул с ним встречался, в ближайшее время он будет также выпущен», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно покинула страну и призвала сторонников прекратить уличные протесты. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Позже МВД Белоруссии уведомило о гибели одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.

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