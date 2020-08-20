Сторонники схимонаха Сергия осадили Екатеринбургскую епархию

Сторонники бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия Романова собрались у входа в Екатеринбургскую епархию, всего в собрании участвует около ста человек.

Толпа людей сначала стояла перед входом, после чего прошла во двор епархии и начала петь «Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя», передает Ura.ru.

Сторонники монаха ожидают, что с ними начнет беседу митрополит Кирилл. С ними уже пообщался советник митрополита по правовым вопросам иерей Виктор Явич. Участник шоу «Уральские пельмени» и сторонник Сергия Дмитрий Соколов заявил, что митрополит Кирилл виновен в экуменизме (сближении с другими религиями).

Соколов заявил, что требует созыва поместного собора.

«Если есть какие-то непонятки, должны назначить собор, когда люди собираются вместе и все решают. Давайте созовем его и все выясним, а то ведь чем-то серьезным может все обернуться», – сказал он.

Ранее представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев опубликовал видеообращение, в котором от лица схимонаха Сергия объявил «боевую тревогу» в связи с «разгоном» монастыря.

Священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.