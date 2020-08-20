Церковный суд не стал лишать сана священников, сослуживших схимонаху Сергию

Церковный суд Екатеринбургской епархии не стал лишать сана священников, которые сослужили запрещенному в служении и лишенному сана схимонаху Сергию (Романову), сообщил секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

«Сергий – инициатор конфликта, а они [священники] ведомые, у суда нет уверенности, что если бы Сергий не занял такую антицерковную позицию, то священники бы это сделали без него. Мы стараемся максимально сохранить им будущее в церкви и не повредить, оставаясь в рамках канонического права», – передает ТАСС слова игумена Вениамина.

18 августа пресс-служба епархии сообщила, что решением митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла монахини захваченного Романовым Среднеуральского женского монастыря должны быть переведены в другие обители, а монахи – в мужские монастыри.

Представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев опубликовал видеообращение, в котором от лица схимонаха Сергия объявил «боевую тревогу» в связи с «разгоном» монастыря.

«Представители монастыря занимают непоследовательную позицию, игнорируя, к примеру, указы явиться на церковный суд и остро реагируя на этот указ [о переводе]. Это не репрессивный указ, наоборот, мы даем [монахиням и монахам] возможность к исправлению - открываем монастыри для них, где они могут быть монахами. Им дали возможность вернуться из этого безумия к нормальной жизни», – уточнил игумен.

По его словам, послушницы и сестры Среднеуральского монастыря будут переведены в Александро-Невский Ново- Тихвинский (Екатеринбург), Свято-Покровский (Верхотурье), Боголюбский (Красноуфимский район), Елисаветинско-еодоровский (Алапаевск), Свято-Николаевский (Туринск), Скорбященский (Нижний Тагил), Свято-Пантелеимоновский (Краснотурьинск) женский монастыри.

«Монахинь, которые в силу немощи находятся на покое, направили в Ново-Тихвинский монастырь, у которого хорошая материальная база, где им можно устроить наиболее комфортную жизнь», – добавил секретарь епархиального совета.