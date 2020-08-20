Северный флот подтвердил наличие в Баренцевом море открытого школьниками острова

Экспедиция Северного флота (СФ) подтвердила наличие в Арктике острова в заливе Вилькицкого в Баренцевом море, ранее открытого школьниками с помощью снимков из космоса, сообщила пресс-служба СФ.

«Экспедиционный отряд Северного флота, действующий у западного побережья Северного острова архипелага Новая Земля на морском буксире Северного флота МБ-12, подтвердил открытие российскими школьниками нового острова в заливе Вилькицкого», – передает РИА «Новости» сообщение СФ.

Отмечается, что участникам экспедиции, в которой также задействованы представители Русского географического общества, удалось сфотографировать остров, однако высадиться на новый объект пока не получилось из-за сложной ледовой обстановки.

На Северном флоте уточнили, что остров ранее был открыт командой из восьми школьников группы «РискСат» из Троицка, Тулы, Венева, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска под руководством кандидата технических наук, доцента РУДН Алексея Кучейко.

Согласно космическим снимкам, остров образовался 9 июля 2020 года в результате обрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный. Размеры нового острова – 410 на 200 метров, площадь – 5,6 га, высота вместе с оставшимся ледяным покровом достигает 27 метров.



Напомним, в ноябре 2019 года школьники из Чувашии под руководством студента МАИ открыли новый остров в Арктике, образовавшийся из-за глобального потепления.