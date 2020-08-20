Стало известно о предложении Трампа обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

Глава американского государства Дональд Трамп высказывал желание обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил экс советник и. о. министра внутренней безопасности США Майлз Тейлор.

Его спросили, слышал ли он от Трампа какие-либо курьезные предложения или идеи, передает ТАСС со ссылкой на MSNBC.

Тейлор рассказал, что после ураганов 2017 года «Мария» и «Ирма» сотрудники Белого дома много времени проводили в Пуэрто-Рико. Перед одной из таких поездок в 2018 году Трамп спросил можно ли «продать Пуэрто-Рико или обменять Пуэрто-Рико на Гренландию». По словам Тейлора, Трамп считал, что «в этой стране грязно живут бедные люди».

Как заявил Тейлор, глава государства «хотел взять территорию» США, на которой «проживают американцы, и поменяться ей с иностранным государством». Этот «факт», сказал Тейлор, «не выдерживает критики».

На уточняющий вопрос Тейлор отметил, что, по его ощущениям, высказывание Трампа не носило шуточный характер.

Напомним, Трамп интересовался у своих помощников, могут ли США купить Гренландию. Трамп заявил, что это было бы интересно со стратегической точки зрения.

Бывшая и. о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк заявляла, что Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико.

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