Пушков указал на попытку Украины втянуть Белоруссию в «антироссийские игры»

«Люблинский треугольник» хочет подтолкнуть Белоруссию к действиям против России, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Комментируя переговоры глав МИД Украины и Белоруссии Дмитрия Кулебы и Владимира Макея, Пушков заявил в Telegram, что «начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры».

Сенатор подчеркнул, что «Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России». По его словам, Белоруссию «поощряют к дальнейшим действиям против Москвы».

В конце июля в польском Люблине, где когда-то была создана Речь Посполитая, объявили о создании нового польско-литовско-украинского союза.

Кулеба пригласил белорусского министра в Киев в качестве почетного гостя на встречу глав МИД Украины, Литвы и Польши.