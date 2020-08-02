Пушков указал на попытку Украины втянуть Белоруссию в «антироссийские игры»

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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии
Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку
Россия выигрывает гонку в создании вакцины от COVID-19
Запад отверг антироссийские намеки Минска
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Родственная ненависть вышла на новый уровень
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Скоро юристы, специализирующиеся на семейном и наследственном праве, будут ездить в позолоченных «Роллс-Ройсах». Ведь поколение, принявшие непосредственное участие в «большом хапке», неуклонно стареет, наследники множатся, новые жены становятся все моложе и агрессивней. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Пока стоит Москва, существует мир
Владимир Можегов, публицист
Быть хранителем остатков человеческого в стремительно расчеловечивающемся мире – не такова ли наша извечная роль? Быть может, вся история России была лишь подготовкой к этой, ещё ожидающей её миссии? Подробности...
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Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Начиная с 2014 года в Донбассе было уже более 20 перемирий. Бессрочных и с различными сроками окончания. Они часто носили красивые названия, к примеру, «хлебное» или «школьное» перемирие. Но все заканчивались одинаково – новой эскалацией конфликта. Подробности...
На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщинаПодробности...
В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ
В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир ПутинПодробности...
Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов
Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в ТуринеПодробности...
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