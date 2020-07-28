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28 июля, вторник  |  Последнее обновление — 20:22  |  vz.ru
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Долгосрочная стратегия России начала приносить миллиарды долларов

«Золотая» стратегия России оправдалась Донат Сорокин/ТАСС
Впервые в истории доходы России от продажи золота превысили доходы от экспорта газа. Виной тому как резкий рост цен на драгоценный металл, так и обратный эффект – падение цен на газ. Но самое главное, что оказалась выигрышной долгосрочная стратегия российского Центробанка. Как золото сегодня выручает Россию и что можно ожидать от этого металла в дальнейшем? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 года Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России

Министерство обороны РФ/РИА Новости
«Летающий Чернобыль» – так обозвал спецпосланник президента США Марк Биллингсли российскую ядерную крылатую ракету «Буревестник». Понятно, почему Вашингтон недоволен новейшим российским оружием. Однако значение этой ракеты далеко выходит за военные рамки. В перспективе данная разработка способна вернуть России лидерство в освоении космоса. Подробности...
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Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа

В отличие от предыдущих 20 перемирий в Донбассе, 21-е обещает продержаться долго Геннадий Дубовой/РИА Новости
Среди украинских радикалов вновь начались волнения – на этот раз из-за того, что Зеленский, похоже, сделал реальные шаги для прекращения обстрелов Донбасса. Какие меры Киев намерен предпринять, чтобы прекратить огонь на линии соприкосновения, почему это перемирие отличается от всех предыдущих – и что нужно, чтобы оно продлилось максимально долго? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему COVID в Европе не закончится никогда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Внезапно 25 июля в Австрии опять вводят обязательные маски в общественных местах, магазинах и на транспорте. Чтобы эту инфу озвучить, ждут самого канцлера Курца из Брюсселя. Ведь народ начинает подозревать, что на всем этом кто-то очень серьезно зарабатывает. Подробности...
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Идея «русской» вины разрушительна для всех

Сергей Худиев, публицист, богослов
Нам сообщают, что Россия была колониальной империей, подобно другим европейским империям – и подобно им должна каяться в своих колониалистских преступлениях. На самом деле, это и есть расизм. Только оборотная его сторона. Подробности...
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На похоронах Высоцкого погребали надежду и немножечко себя

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
За весь XX век в Москве пять раз проходили похороны, которые можно назвать всенародными. Два раза столица прощалась с правителями. Три раза – с поэтами. Пропорция говорит сама за себя. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ на Неве и в акватории Кронштадта прошел главный военно-морской парад страны.<br> Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин.<br>На параде были продемонстрированы новые приобретения ВМФ. Среди них – большой десантный корабль «Петр Моргунов» (на фото), спущенный на воду всего два года назад представитель нового проекта 11711, предназначенный для высадки десанта, транспортировки боевой техники и оборудования
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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    Стремление Украины в НАТО выведет Польшу к Черному морю

    Польша возвращает себе влияние над восточными территориями    28 июля 2020, 20:00
    Фото: facebook.com/UkraineMFA
    Текст: Наталья Макарова,
    Андрей Самохин

    В польском Люблине, где когда-то была создана Речь Посполитая, объявлено о создании нового польско-литовско-украинского союза. «Люблинский треугольник» станет для Украины способом максимально приблизиться к НАТО. Впрочем, главную роль в этом союзе играет Польша. И Варшава в этой игре преследует большие геополитические цели - расширить свое влияние на территорию от моря до моря.

    Польша, Украина и Литва создали новый формат углубленного взаимодействия – «Люблинский треугольник». Об этом во вторник заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, выступая в приграничном польском городе Люблин, на совместной пресс-конференции с польским и литовским коллегами Яцеком Чапутовичем и Линасом Линкявичюсом.

    «Мы создаем формат, который станет важным элементом укрепления Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов», – от имени нового тройственного союза объявил Кулеба. По его словам, «люблинский треугольник» станет инструментом «ангажирования для тех стран, которые требуют более тесных контактов с Западом». Стороны договорились также сотрудничать в сфере экономики, говорится в заявлении трех министров. «Возможно, это сотрудничество расширится и на другие институты», – сообщил министр иностранных дел Польши Чапутович.

    Глава украинской дипломатии не ограничился декларациями и вместе с Чапутовичем и Линкявичюсом посетил базу многонациональной польско-литовско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG, которая расквартирована в том же Люблине. Мотопехотная «международная миротворческая бригада», составленная из украинских бойцов и военных двух стран НАТО, насчитывает три полка, или 4,5 тысячи военнослужащих. Подразделение было создано еще в 2015 году, не без активного участия Петра Порошенко. С 2018 года трехсоставной бригадой командует полковник ВСУ Дмитрий Братишко. С приходом к власти Владимира Зеленского, полковник сохранил свой пост. Среди основных задач, для выполнения которых создавалась бригада, значится участие в международных операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, Евросоюза и Североатлантического альянса.

    Отметим, что бригада, помимо сложной аббревиатуры, носит имя князя Константина Острожского, что весьма символично. Великий гетман Великого княжества Литовского XV-XVI веков, князь Константин – родом из города Туров (в нынешней Белоруссии), был воеводой в Вильно, отличился в боях на территориях теперешних Украины и Польши, но самое главное – командовал войском в двух войнах Литвы с Русским государством.

    Также символичным выглядит местопребывание штаб-квартиры LITPOLUKRBRIG и новообразованного «треугольника». В польском Люблине в 1569 году была подписана уния – государственный союз между Польшей и Великим княжеством Литовским, в которое входили земли нынешних Литвы, Белоруссии, Украины и части России. В объединенном государстве, которое получило название Речь Посполитая, поляки играли главенствующую роль. К идее Речи Посполитой от моря до моря Варшава возвращалась и в XX веке. При Юзефе Пилсудском был составлен проект Intermarium («Междуморье»). Речь шла о конфедерации от Балтики до Адриатического и Черного морей во главе с Польшей. 

    Заметим, что на презентации «Люблинского треугольника» глава польского МИД Чапутович упомянул очень похожее современное объединение.  «Треугольник» послужит «поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей». «Инициатива трех морей» или «Балто-Адриато-Черноморская инициатива» – это действующее с 2016 года объединение 12 государств ЕС, выглядящее как «санитарный кордон» протяженностью от Эстонии и Латвии до Румынии и Болгарии.

    Показательно, что саммит «Инициативы», проходивший в 2017 году в Варшаве, почтил присутствием сам Дональд Трамп. Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, правящая в Польше партия «Право и справедливость» ориентируется даже не на Соединенные Штаты, а лично на Трампа и его администрацию. Впрочем, осенью прошлого года уже и демократы в Конгрессе США призывали Белый дом помочь странам Триморья снизить «зависимость» от России.

    Тогда же, осенью 2019-го, министр Чапутович, отвечая на вопрос украинского президента Владимира Зеленского, сказал – Киев пока не может стать полноценным участником «Инициативы трех морей». Но сейчас в Люблине украинских представителей явно обнадежили – взаимодействие возможно в рамках треугольника Варшава-Киев-Вильнюс.

    «Перед нами одна из возможных конфигураций глобального проекта, который всегда продвигали поляки – Междуморье. Этот проект предусматривает гегемонию Варшавы,  потому что Польша по своим экономическим, политическим, демографическим возможностям гораздо больше Литвы, Латвии или даже Чехии, Словакии, Венгрии», – пояснил газете ВЗГЛЯД главный научный сотрудник Института Европы РАН  Николай Межевич.

    Украина в ее состоянии на начало 1990-х теоретически была по своему потенциалу конкурентом Польши, но сегодня такой даже близко не является, отметил эксперт. Поэтому, по его мнению, польской гегемонии в Люблинском треугольнике ничего не препятствует, и Украина на правах младшего партера, как Литва или даже в меньшем статусе, вынуждена  будет следовать старой польской политике, рассматривающей эту территорию как свои восточные территории - «кресы всходни». «А поскольку курс Литвы и Украины сугубо проамериканский, а значит и про-польский, то для этого больших препятствий нет», – подчеркивает эксперт.

    Когда речь заходят о планах Польши собрать вокруг себя соседние страны, обычно речь заходит о грузе исторических обид, будь то споры о роли ОУН*-УПА* на восточных территориях, или воспоминания о польской оккупации Вильно-Вильнюса в 1920-1939 годах. 

    Хотя старые противоречия между Польшей и Литвой, Польшей и Украиной имеют место, и  сохранятся еще на долгие десятилетия, но они не будут играть значительной роли в Люблинском треугольнике, полагают Межевич.  «С одной стороны, противоречия нивелируюстя благодаря активной работе американцев, а с другой из-за того, что элиты на Украине и в Литве слабы, а в Польше – сильны, влиятельны и мобилизованы, – указал эксперт. –

    Для того, чтобы доставить неприятность Москве, литовцы готовы побрататься с поляками и наоборот, а уж украинские власти готовы обнять кого угодно».

    Конечно, возрождение Речи Посполитой как унии невозможно, но надгосударственное образование с повесткой, которую будет диктовать Варшава – вполне может стать реальностью, полагает Межевич. По его оценке, LITPOLUKRBRIG имени гетмана Острожского – вполне боеспособное объединение. «Учитывая то, что Польша и Литва – члены НАТО, а Украина стремится туда руками, ногами, усами и чубами, то военное сотрудничество этих трех стран – серьезный упреждающий звонок России: не только для нашего МИДа, но и для Минобороны», – считает эксперт.

    Политолог Александр Асафов, в свою очередь, полагает, что попытку создать «Люблинский треугольник» ждет фиаско, как и многие другие проекты объединений Восточной Европы вокруг Варшавы. «Попытка объединиться по антироссийскому принципу, с апелляцией к неким корням Великого княжества Литовского проявляются лишь в договоренностях трех чиновников, пусть и достаточно высокого уровня. Это еще один пропагандистский конструкт, за которым ничего не последует», – сказал Асафов газете ВЗГЛЯД. Экономически и политически Польша, Украина и Литва преследуют разные цели, подчеркнул эксперт. Впрочем, отметил он, есть и объединяющий фактор – антироссийский вектор политики и лояльность Соединенным Штатам.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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