В польском Люблине, где когда-то была создана Речь Посполитая, объявлено о создании нового польско-литовско-украинского союза. «Люблинский треугольник» станет для Украины способом максимально приблизиться к НАТО. Впрочем, главную роль в этом союзе играет Польша. И Варшава в этой игре преследует большие геополитические цели - расширить свое влияние на территорию от моря до моря.

Польша, Украина и Литва создали новый формат углубленного взаимодействия – «Люблинский треугольник». Об этом во вторник заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, выступая в приграничном польском городе Люблин, на совместной пресс-конференции с польским и литовским коллегами Яцеком Чапутовичем и Линасом Линкявичюсом.

«Мы создаем формат, который станет важным элементом укрепления Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов», – от имени нового тройственного союза объявил Кулеба. По его словам, «люблинский треугольник» станет инструментом «ангажирования для тех стран, которые требуют более тесных контактов с Западом». Стороны договорились также сотрудничать в сфере экономики, говорится в заявлении трех министров. «Возможно, это сотрудничество расширится и на другие институты», – сообщил министр иностранных дел Польши Чапутович.

Глава украинской дипломатии не ограничился декларациями и вместе с Чапутовичем и Линкявичюсом посетил базу многонациональной польско-литовско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG, которая расквартирована в том же Люблине. Мотопехотная «международная миротворческая бригада», составленная из украинских бойцов и военных двух стран НАТО, насчитывает три полка, или 4,5 тысячи военнослужащих. Подразделение было создано еще в 2015 году, не без активного участия Петра Порошенко. С 2018 года трехсоставной бригадой командует полковник ВСУ Дмитрий Братишко. С приходом к власти Владимира Зеленского, полковник сохранил свой пост. Среди основных задач, для выполнения которых создавалась бригада, значится участие в международных операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, Евросоюза и Североатлантического альянса.

Отметим, что бригада, помимо сложной аббревиатуры, носит имя князя Константина Острожского, что весьма символично. Великий гетман Великого княжества Литовского XV-XVI веков, князь Константин – родом из города Туров (в нынешней Белоруссии), был воеводой в Вильно, отличился в боях на территориях теперешних Украины и Польши, но самое главное – командовал войском в двух войнах Литвы с Русским государством.

Также символичным выглядит местопребывание штаб-квартиры LITPOLUKRBRIG и новообразованного «треугольника». В польском Люблине в 1569 году была подписана уния – государственный союз между Польшей и Великим княжеством Литовским, в которое входили земли нынешних Литвы, Белоруссии, Украины и части России. В объединенном государстве, которое получило название Речь Посполитая, поляки играли главенствующую роль. К идее Речи Посполитой от моря до моря Варшава возвращалась и в XX веке. При Юзефе Пилсудском был составлен проект Intermarium («Междуморье»). Речь шла о конфедерации от Балтики до Адриатического и Черного морей во главе с Польшей.

Заметим, что на презентации «Люблинского треугольника» глава польского МИД Чапутович упомянул очень похожее современное объединение. «Треугольник» послужит «поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей». «Инициатива трех морей» или «Балто-Адриато-Черноморская инициатива» – это действующее с 2016 года объединение 12 государств ЕС, выглядящее как «санитарный кордон» протяженностью от Эстонии и Латвии до Румынии и Болгарии.

Показательно, что саммит «Инициативы», проходивший в 2017 году в Варшаве, почтил присутствием сам Дональд Трамп. Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, правящая в Польше партия «Право и справедливость» ориентируется даже не на Соединенные Штаты, а лично на Трампа и его администрацию. Впрочем, осенью прошлого года уже и демократы в Конгрессе США призывали Белый дом помочь странам Триморья снизить «зависимость» от России.

Тогда же, осенью 2019-го, министр Чапутович, отвечая на вопрос украинского президента Владимира Зеленского, сказал – Киев пока не может стать полноценным участником «Инициативы трех морей». Но сейчас в Люблине украинских представителей явно обнадежили – взаимодействие возможно в рамках треугольника Варшава-Киев-Вильнюс.

«Перед нами одна из возможных конфигураций глобального проекта, который всегда продвигали поляки – Междуморье. Этот проект предусматривает гегемонию Варшавы, потому что Польша по своим экономическим, политическим, демографическим возможностям гораздо больше Литвы, Латвии или даже Чехии, Словакии, Венгрии», – пояснил газете ВЗГЛЯД главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Украина в ее состоянии на начало 1990-х теоретически была по своему потенциалу конкурентом Польши, но сегодня такой даже близко не является, отметил эксперт. Поэтому, по его мнению, польской гегемонии в Люблинском треугольнике ничего не препятствует, и Украина на правах младшего партера, как Литва или даже в меньшем статусе, вынуждена будет следовать старой польской политике, рассматривающей эту территорию как свои восточные территории - «кресы всходни». «А поскольку курс Литвы и Украины сугубо проамериканский, а значит и про-польский, то для этого больших препятствий нет», – подчеркивает эксперт.

Когда речь заходят о планах Польши собрать вокруг себя соседние страны, обычно речь заходит о грузе исторических обид, будь то споры о роли ОУН*-УПА* на восточных территориях, или воспоминания о польской оккупации Вильно-Вильнюса в 1920-1939 годах.

Хотя старые противоречия между Польшей и Литвой, Польшей и Украиной имеют место, и сохранятся еще на долгие десятилетия, но они не будут играть значительной роли в Люблинском треугольнике, полагают Межевич. «С одной стороны, противоречия нивелируюстя благодаря активной работе американцев, а с другой из-за того, что элиты на Украине и в Литве слабы, а в Польше – сильны, влиятельны и мобилизованы, – указал эксперт. –

Для того, чтобы доставить неприятность Москве, литовцы готовы побрататься с поляками и наоборот, а уж украинские власти готовы обнять кого угодно».

Конечно, возрождение Речи Посполитой как унии невозможно, но надгосударственное образование с повесткой, которую будет диктовать Варшава – вполне может стать реальностью, полагает Межевич. По его оценке, LITPOLUKRBRIG имени гетмана Острожского – вполне боеспособное объединение. «Учитывая то, что Польша и Литва – члены НАТО, а Украина стремится туда руками, ногами, усами и чубами, то военное сотрудничество этих трех стран – серьезный упреждающий звонок России: не только для нашего МИДа, но и для Минобороны», – считает эксперт.

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, полагает, что попытку создать «Люблинский треугольник» ждет фиаско, как и многие другие проекты объединений Восточной Европы вокруг Варшавы. «Попытка объединиться по антироссийскому принципу, с апелляцией к неким корням Великого княжества Литовского проявляются лишь в договоренностях трех чиновников, пусть и достаточно высокого уровня. Это еще один пропагандистский конструкт, за которым ничего не последует», – сказал Асафов газете ВЗГЛЯД. Экономически и политически Польша, Украина и Литва преследуют разные цели, подчеркнул эксперт. Впрочем, отметил он, есть и объединяющий фактор – антироссийский вектор политики и лояльность Соединенным Штатам.

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