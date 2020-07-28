Украина создала «Люблинский треугольник» с Польшей и Литвой, который сосредоточится на углублении взаимоотношений между тремя странами, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба с главами МИД Польши и Литвы Яцеком Чапутовичем и Линасом Линкявичусом во вторник посетили многонациональную литовско-польско-украинскую бригаду LITPOLUKRBRIG.

«Сегодня мы создаем «Люблинский треугольник» – это формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепления Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов», – сказал Кулеба на пресс-конференции в Люблине с польским и литовским коллегами.

Он поблагодарил Польшу и Литву за поддержку Украины на пути к членству в ЕС и НАТО, передает РИА «Новости».

«Люблинский треугольник» сосредоточится на углублении взаимодействия между нашими странами, но также мы видим большую перспективу в том, чтобы «Люблинский треугольник» стал инструментом ангажирования тех стран, которые требуют более тесных контактов с Западом, с общеевропейскими структурами. И мы с коллегами будем помогать нашим соседям, нашим друзьям более активно взаимодействовать в этой сфере», – сказал Кулеба.

Он также предложил провести следующее заседание «Люблинского треугольника» на Украине.

В свою очередь глава МИД Польши заявил, что «благодаря введению определенных механизмов сотрудничества» трех стран, возможно реализовывать «цели по устойчивому участию в развитии Восточного партнерства, эффективной борьбе с пандемией коронавируса, поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».

По его словам, стороны договорились также сотрудничать в сфере экономики. «Мы договорились регулярно встречаться с министрами. Возможно, это сотрудничество расширится и на другие институты», –заключил Чапутович, напомнив, что стороны уже сотрудничают на уровне парламентов, а также создали бригаду LITPOLUKRBRIG.

Многонациональная литовско-польско-украинская бригада была создана в 2015 году. Литва, Польша и Украина выделили в состав многонациональной бригады LITPOLUKRBRIG по мотопехотному батальону. Эти подразделения расквартированы на территориях своих стран, а штаб бригады находится в польском Люблине. Среди основных задач, для выполнения которых создавалась бригада, значится участие в международных операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, ЕС и НАТО.